«Поберечь себя»: терапевт рассказала, кому противопоказаны Крещенские купания

В ночь на 19 января многие россияне окунаются в прорубь. Однако далеко не всем полезны Крещенские купания.

О тех, кому стоит поберечь себя и не подвергать организм испытаниям, рассказала врач-терапевт, гендиректор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. В первую очередь, от купания в ледяной воде стоит отказаться тем, кто недавно перенес какое-либо заболевание.

«Купаться в Крещение после ОРВИ, ОРЗ, гриппа и любой другой болезни можно, если прошло не менее двух недель после выздоровления. В противном случае лучше поберечь себя и соблюдать щадящий режим. Ожидается потепление, но погода очень коварна, и если вы только что переболели, иммунитет еще не готов встречаться с такими нагрузками, как резкий перепад температур. Температура тела — 36 градусов, даже если на улице будет плюс четыре градуса, такие контрасты нашему иммунитету не показаны», — предупредила терапевт.

По ее словам, переохлаждение может спровоцировать повторное заболевание и опасные осложнения, так как иммунитет ослабнет.

«В таких условиях возможно вторичное обострение заболевания, вторая волна вируса, и это уже будет более серьезно, температура может подняться уже не до 37, а до 39-40 градусов. Может добавиться пневмония, такое я наблюдаю регулярно», — сказала врач.

Тем, кто недавно переболел, но все-таки хочет отметить праздник, Лапа советует ограничиться прогулкой к крещенской купели. При этом стоит одеться потеплее и взять с собой термос с горячим чаем, сообщает радио Sputnik.

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