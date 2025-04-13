Кондратьев поздравил жителей Кубани с днем войск ПВО

День войск противовоздушной обороны отмечается в России во второе воскресенье апреля с 2006 года. В этом году дата приходится на 13 апреля.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что войска ПВО играют особую роль в структуре Вооруженных сил России — они эффективно решают стратегические задачи по ликвидации и предупреждению угроз с воздуха.

«В нынешних непростых условиях военнослужащие регулярно доказывают профессионализм, преданность Отечеству и готовность твердо и бескомпромиссно отстаивать интересы страны, защищать ее граждан. Благодарен им за сохранение спокойной и стабильной обстановки в нашем курортном регионе, самоотдачу и надежную службу. Всем военнослужащим войск ПВО желаю успехов в преодолении любых вызовов, крепкого здоровья и надежного тыла!» — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

История войск ПВО берет начало во времена Первой мировой войны в 1914 году. В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, в части ПВО впервые был объявлен набор девушек. В 1945 году эти войска стали самостоятельным видом в Вооруженных силах.

Сейчас войска противовоздушной и противоракетной обороны входят в состав Воздушно-Космических сил, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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