Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что семья ― это его сила и вера.

«Мои родные всегда помогут, поддержат и поймут. Работа, порой, несправедливо распоряжается временем. Но тем ценнее и желаннее каждая встреча с близкими», ― добавил губернатор.

По словам главы региона, в России всегда уважали старшее поколение, чтили традиции предков, с любовью передавали эти качества из поколения в поколение. Он добавил, что президент Путин не раз отмечал, что семья — это национальное богатство страны. Так, за сохранением и приумножением семейных ценностей будущее России.

«Желаю всем семьям Кубани, всем тем, кто любит и любим, счастья и крепости. А во всех домах пусть всегда будет гармония и взаимопонимание!» ― написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: ко Дню любви, семьи и верности вышивке крестом обучали в Краснодаре.