Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем Конституции России
Конституцию России приняли 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании.
Вениамин Кондратьев отметил, что этот документ уже 29 лет остается основополагающим законом мощного и неделимого государства, надежным стержнем его развития.
«Люди разных возрастов, национальностей и вероисповеданий объединились вокруг принципов, ставших прочными скрепами современного российского общества. Опираясь на Конституцию, в основе которой лежат права и свободы каждого гражданина, Кубань уверенно движется вперед, достойно отвечая на любые вызовы времени. Мы строим новые школы и детские сады, работаем над повышением качества и доступности медицинской помощи, благоустраиваем наши города и станицы, поддерживаем тех, кто мужественно отстаивает интересы Родины в зоне специальной военной операции», — написал губернатор в Telegram.
Глава региона поблагодарил всех жителей за труд и неравнодушие к судьбе России и Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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