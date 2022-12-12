Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем Конституции России

Конституцию России приняли 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании.

Вениамин Кондратьев отметил, что этот документ уже 29 лет остается основополагающим законом мощного и неделимого государства, надежным стержнем его развития.

«Люди разных возрастов, национальностей и вероисповеданий объединились вокруг принципов, ставших прочными скрепами современного российского общества. Опираясь на Конституцию, в основе которой лежат права и свободы каждого гражданина, Кубань уверенно движется вперед, достойно отвечая на любые вызовы времени. Мы строим новые школы и детские сады, работаем над повышением качества и доступности медицинской помощи, благоустраиваем наши города и станицы, поддерживаем тех, кто мужественно отстаивает интересы Родины в зоне специальной военной операции», — написал губернатор в Telegram.

Глава региона поблагодарил всех жителей за труд и неравнодушие к судьбе России и Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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