Более 1 тыс. мероприятий проведут ко Дню Конституции России в Краснодарском крае
День Конституции России отмечают 12 декабря.
В различных муниципалитетах Кубани 12 декабря сотням юных жителей региона вручат первые паспорта в рамках Всероссийской акции «Я — гражданин России». На фасадах зданий в Сочи, Армавире, Курганинске и других муниципалитетов организуют мэппинг-проекцию цветов российского триколора.
По всей Кубани пройдет акция «Мой триколор». Жители и гости Краснодарского края смогут получить на улицах от волонтеров ленты триколора, флажки России и воздушные шары.
Жителей приглашают проверить свою юридическую грамотность и знание норм Конституции и онлайн написать Всероссийский правовой диктант, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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