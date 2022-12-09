Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем Героев Отечества

День Героев Отечества в России отмечают 9 декабря с 2007 года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона в соцсетях.

«В то время, когда Россия отстаивает историческую правду и свой суверенитет, героически проявляют себя на службе и нынешние защитники. Спасибо каждому нашему герою за мужество, смелость и готовность брать на себя ответственность за благополучие сограждан. С праздником!» — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что военнослужащие, получившие звания Героя Советского Союза и Героя России, внесли огромный вклад в защиту нашей страны и ее национальных интересов. Каждый из них совершил личный подвиг.

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