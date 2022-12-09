Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем Героев Отечества
Общество
09.12.2022 09:21
День Героев Отечества в России отмечают 9 декабря с 2007 года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона в соцсетях.
«В то время, когда Россия отстаивает историческую правду и свой суверенитет, героически проявляют себя на службе и нынешние защитники. Спасибо каждому нашему герою за мужество, смелость и готовность брать на себя ответственность за благополучие сограждан. С праздником!» — написал Кондратьев в Telegram.
Глава региона отметил, что военнослужащие, получившие звания Героя Советского Союза и Героя России, внесли огромный вклад в защиту нашей страны и ее национальных интересов. Каждый из них совершил личный подвиг.
Читайте также: Владимир Путин 8 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца вручил «Золотые звезды» Героям России.
Популярные новости
- Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
- Рабочие разобрали подъезд многоэтажки в Ейске, поврежденной при авиакрушении
- Цветы для мамы: 16-летняя девочка украла 140 тыс. рублей у знакомого из интернета в Краснодарском крае
- Эксклюзивный бизнес-джет Сергея Галицкого уже почти год находится в аэропорту под Лондоном
- Пьяная многодетная женщина чуть не зарезала мужа в день их свадьбы
- В Анапе оштрафовали родителей девушек, осквернивших Вечный огонь