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Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Вербным воскресеньем

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-zhitelej-krasnodarskogo-kraya-s-verbnym-voskresenem
Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Вербным воскресеньем
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) православные христиане традиционно празднуют за неделю до Пасхи. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил верующих с праздником в соцсетях.

«Всех православных жителей нашего края поздравляю со светлым праздником — Вербным воскресеньем!», — написал Кондратьев в Telegram.

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