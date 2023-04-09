Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Вербным воскресеньем
Общество
09.04.2023 10:06
Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) православные христиане традиционно празднуют за неделю до Пасхи. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил верующих с праздником в соцсетях.
«Всех православных жителей нашего края поздравляю со светлым праздником — Вербным воскресеньем!», — написал Кондратьев в Telegram.
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