Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 июля опубликовал поздравление в своих соцсетях.

Глава региона отметил, что семья делает людей сильнее, придает смысл каждому дню, помогает справляться с трудностями и добиваться успехов.

«Особое восхищение всегда вызывают супруги, сумевшие пронести свои чувства друг к другу через десятки лет. Это результат постоянной работы над отношениями, уважения, поддержки», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор предложил жителям Кубани присоединиться к флешмобу и поделиться семейными историями.

«Уверен, что у каждой семьи есть своя история. Делитесь ими в комментариях ВКонтакте и Одноклассниках. Пусть эти рассказы вдохновляют и доказывают, что настоящая любовь и верность существуют и цветут даже после многих лет совместной жизни», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 июля Вениамин Кондратьев пообщался с многодетными семьями из различных городов, станиц и поселков региона. Глава Кубани поздравил их с грядущим всероссийским праздником — Днем семьи, любви и верности. Он вручил семьям почетные знаки «Родительская доблесть». В 2023 году этого звания удостоены 15 семей. С 2011 года почетную награду получили 172 многодетные семьи региона. На сегодняшний день в многодетных семьях воспитывается более 305 тыс. маленьких кубанцев.