Кондратьев: в этом году почетный знак «Родительская доблесть» получили 15 семей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообщался с многодетными семьями из различных городов, станиц и поселков региона. Глава Кубани поздравил с грядущим всероссийским праздником — Днем семьи, любви и верности. Он также вручил приглашенным папам и мамам почетные знаки «Родительская доблесть». В 2023 году этого звания удостоены 15 семей.

«Это те жители нашего Краснодарского края, кто посвятил всю свою жизнь детям — родным и приёмным, вкладывает в них душу и сердце. Мы приняли решение увеличить единовременную выплату, полагающуюся к медали, с 1 до 2 млн рублей. Это дань уважения к непростому родительскому труду. Эти крепкие, большие и дружные семьи — пример для других. И самое главное, что количество таких семей ежегодно увеличивается. Сегодня в регионе почти 94 тыс. многодетных семей!» — отметил Кондратьев.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, все отмеченные наградой активно участвуют в общественной жизни муниципалитетов и региона, ведут здоровый образ жизни, а мальчишки и девчонки из этих семей имеют награды за успехи в учёбе, творчестве или спорте.

Начиная с 2011 года почетную награду получили 172 многодетные семьи региона. Сегодня в многодетных семьях воспитывается более 305 тыс. маленьких кубанцев. На соответствующие выплаты в 2023 году из бюджетов различных уровней направят более 38 млрд рублей.

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