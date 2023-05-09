Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем Победы

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 9 мая поздравил жителей Кубани с Днем Победы и выразил слова благодарности ветеранам. Парад Победы прошел в Новороссийске.

«Город-герой навеки стал символом невероятной силы духа, мужества и героизма, проявленного легендарным десантом Цезаря Куникова и защитниками Малой земли. Мы всегда будем помнить всех наших героев — участников Кущевской атаки, обороны Пашковской переправы, прорыва Голубой линии. Свято чтить подвиг солдат и офицеров, стоявших на защите городов воинской славы Анапы, Туапсе, городов воинской доблести Крымска, Темрюка, Армавира и Геленджика», — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, преданность ветеранов и тружеников тыла стала примером для всех последующих поколений.

«В знак безмерной благодарности склоняем головы перед ветеранами и тружениками тыла. Следуя их заветам любить и оберегать Родину, сегодня наши военнослужащие, не щадя себя, борются с фашизмом, защищают и отстаивают интересы России в зоне СВО. Подвиги поколения победителей придают им силу и укрепляют веру в правое дело. Переданная нам от дедов и отцов любовь к Родине, наше единство и сплоченность были, есть и будут залогом мощи и несокрушимости нашей великой страны. Слава народу-победителю! Слава защитникам Краснодарского края и России! С Днем Победы!» — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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