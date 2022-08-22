Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем Государственного флага
Политика
22.08.2022 08:40
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 22 августа опубликовал поздравление в своих соцсетях.
«Сегодня важный праздник для каждого жителя страны — День Государственного флага России. Наш триколор объединяет представителей разных национальностей, политических партий и общественных организаций. Под ним мы добиваемся успехов в науке, культуре и спорте, защищаем суверенитет нашей Родины, боремся с нацизмом», — написал глава региона в Telegram.
Вениамин Кондратьев добавил, что жители Краснодарского края день за днем своим трудом и достижениями вносят достойный вклад в развитие и процветание России, и выразил уверенность в том, что кубанцам по плечу любые задачи.
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