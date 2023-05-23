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Кондратьев поздравил выпускников Краснодарского края с последним звонком

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-vypusknikov-krasnodarskogo-kraya-s-poslednim-zvonkom-2
Кондратьев поздравил выпускников Краснодарского края с последним звонком
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Последний звонок в школах Кубани прозвучит 23 мая. В этом году в регионе учебу в школе завершают 70 тыс. учеников 9 классов и 23 тыс. учащихся 11 классов.

«Уверен, что школьные годы невозможно забыть — на всю жизнь с нами остаются знания, крепкая дружба, наставники-учителя. Желаю всем удачи на итоговых испытаниях и уверенности в своих силах», — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона напомнил, что в ближайшее время выпускников ожидают госэкзамены, получение аттестатов и поступление в университеты, колледжи и техникумы.

Читайте также: в Краснодарском крае 24 мая стартует ГИА для девятиклассников. Основной этап сдачи экзаменов продлится до 1 июля. В этом году девятиклассники будут сдавать 4 экзамена. Среди них 2 обязательных — русский язык и математика. А также два экзамена — по выбору.

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