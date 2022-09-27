Кондратьев поздравил воспитателей Краснодарского края с профессиональным праздником
С Днем работников дошкольного образования всех причастных поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Кондратьев поблагодарил всех работников системы дошкольного образования и отметил, что перед ними стоят непростые задачи.
«В детские сады региона ходят более 270 тыс. мальчишек и девчонок. И у вас действительно непростые задачи. Раскрыть талант ребенка, его любознательность, научить доброте и отзывчивости. Вы с этим успешно справляетесь. Спасибо вам за труд, любовь к детям, заботу, терпение и мудрость», — сказал Кондратьев.
В настоящее время на Кубани порядка 1,5 тыс. детских садов, в которых работают 37 тыс. человек. В их числе 27 тыс. педагогов, и еще около 10 тыс. человек — это помощники воспитателей, музыкальные руководители и инструкторы по физкультуре, учителя-логопеды и педагоги-психологи.
Глава края рассказал, что система дошкольного учреждения на Кубани продолжает развиваться. С 2015 года построили и реконструировали 162 детских сада, ввели около 20 тыс. мест. Кроме того, создали комфортные условия для детей. Для них обустроили светлые и просторные группы, современные спортивные и музыкальные залы, медкабинеты и пищеблоки. Также создали игровые площадки с теневыми навесами. Детские сады обеспечили круглосуточной охраной, видеонаблюдением и тревожными кнопками.
Это стало возможным благодаря увеличению финансирования из краевого бюджета, активному участию в федеральных программах, нацпроектах «Демография» и «Жилье и городская среда». До 2024 года в регионе планируют возвести еще свыше 20 объектов.
Детсады края работают по программам дошкольного образования, предусматривающим всестороннее развитие, формирование базовых основ культуры личности и предпосылок к учебной деятельности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Педагоги постоянно повышают профессиональный уровень. В Ярославле продолжается федеральный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2022».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», лауреатом конкурса «Воспитатель года России» стала педагог из Анапы.
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