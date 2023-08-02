День воздушно-десантных войск отмечают ежегодно 2 августа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником.

«Мы дорожим памятью о ратных подвигах десантников в годы Великой Отечественной войны и отдаем дань уважения всем, кто сегодня вдали от дома выполняет спецзадания по защите интересов нашей страны. Особенно хочу поблагодарить за верность долгу и поздравить наших ребят-гвардейцев из Новороссийской десантно-штурмовой дивизии. От всей души желаю всем бывшим и нынешним десантникам богатырской силы, мужества, выносливости и крепкого здоровья», — написал глава региона в своем Telegram.

В 1930 году 2 августа на учениях под Воронежем небольшое подразделение численностью 12 человек впервые десантировались с бомбардировщика ТБ-3. Успешные тренировочные маневры положили начало созданию нового вида войск, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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