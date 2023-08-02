Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Кондратьев поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-voennosluzhashhih-i-veteranov-vdv-s-professionalnym-prazdnikom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Кондратьев поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День воздушно-десантных войск отмечают ежегодно 2 августа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником.

«Мы дорожим памятью о ратных подвигах десантников в годы Великой Отечественной войны и отдаем дань уважения всем, кто сегодня вдали от дома выполняет спецзадания по защите интересов нашей страны. Особенно хочу поблагодарить за верность долгу и поздравить наших ребят-гвардейцев из Новороссийской десантно-штурмовой дивизии. От всей души желаю всем бывшим и нынешним десантникам богатырской силы, мужества, выносливости и крепкого здоровья», — написал глава региона в своем Telegram.

В 1930 году 2 августа на учениях под Воронежем небольшое подразделение численностью 12 человек впервые десантировались с бомбардировщика ТБ-3. Успешные тренировочные маневры положили начало созданию нового вида войск, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: как Краснодар отметит День ВДВ: шествия по Красной не будет.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 августа
Онколог рассказал о симптомах и сроках развития рака легких
Онколог рассказал о симптомах и сроках развития рака легких
Малина: чем полезна и кому нельзя
Малина: чем полезна и кому нельзя
Идеальные отношения: выполняйте эти пять шагов, прежде чем начать кричать на партнера
Идеальные отношения: выполняйте эти пять шагов, прежде чем начать кричать на партнера
Что такое мезотерапия лица: когда лучше делать и кому противопоказана
Что такое мезотерапия лица: когда лучше делать и кому противопоказана
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях