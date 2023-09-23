Кондратьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 100-летним юбилеем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Чигринцева, который 23 сентября отмечает 100-летие.

Глава региона рассказал о том, что Геннадий Чигринцев родился в Ленинградском районе, он ушел на фронт в 1943 году в возрасте 20 лет.

«По распределению попал в Харьковское пехотное училище, где учился на командира пулеметного взвода. Воевал в составе 120-й гвардейской Краснознаменной дивизии, которая форсировала Днепр. День Победы встретил в Берлине у стен Рейхстага», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

За героизм и заслуги ветеран награжден орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

«От всего сердца поздравляю Геннадия Игнатьевича с вековым юбилеем. Желаю крепкого здоровья, благополучия и оптимизма», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев поздравил жителей Краснодара с 230-летием города.