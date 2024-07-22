Кондратьев поздравил ветерана из Сочи с 102-м днем рождения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 22 июля направил поздравление со 102-м днем рождения сочинскому ветерану Великой Отечественной войны Василию Петровичу Белевцеву.

По словам главы региона, на фронт юный боец попал в 1942 году. Проявил себя в сражениях на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Получил ранение, но остался в строю. Воевать красноармеец Василий Белевцев закончил в Берлине, где и встретил Великую Победу.

За храбрость, стойкость и мужество боец был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Губернатор также отметил, что у Василия Петровича большая семья — дочь, четверо внуков и четверо же правнуков.

«Поздравляю уважаемого именинника с днем рождения и желаю ему крепкого здоровья!» — написал Вениамин Кондратьев.

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