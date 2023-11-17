Кондратьев поздравил участковых полиции с профессиональным праздником

В честь 100-летней годовщины со дня образования службы участковых уполномоченных МВД прошел торжественный съезд.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил мероприятие и вручил участковым ключи от 40 новых служебных автомобилей, медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» III и II степени, а также благодарности и почетные грамоты.

Глава региона отметил, что участковые полиции отвечают за жизнь в населенных пунктах Кубани вместе с властями муниципалитетов, делая ее более безопасной и стабильной.

«Институт участковых уполномоченных занимает особое место. У вас нет одного определенного направления, потому что люди обращаются с разными проблемами», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что на участковых лежит очень большая нагрузка, а жители считают их своими надежными защитниками.

На Кубани на одного участкового полиции в среднем приходится более 3 тыс. человек. Краевые власти утверждают программу по обеспечению участковых пунктов МВД. На ее реализацию в следующем году выделят 150 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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