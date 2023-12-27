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Кондратьев поздравил спасателей Кубани с профессиональным праздником

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-spasatelej-kubani-s-professionalnym-prazdnikom-2
Кондратьев поздравил спасателей Кубани с профессиональным праздником
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 27 декабря.

По словам главы региона, эту трудную и ответственную работу выбирают те, кто способен принимать решения и самоотверженно спасать попавших в беду людей в любое время и при любых условиях. Именно такие специалисты работают в спасательных подразделениях Краснодарского края. Он добавил, что спасатели неоднократно доказали своими четкими и слаженными действиями мужество, профессионализм и отвагу.

«Поздравляю личный состав и ветеранов МЧС и «Кубань-СПАС» с праздником. От себя лично и жителей края благодарю за ваш труд. Желаю спокойных дежурств, мира и благополучия вашем семьям», — написал Кондратьев в Telegram.

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