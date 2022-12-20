Кондратьев поздравил сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю с профессиональным праздником
Со дня образования органов государственной безопасности России 20 декабря исполняется 105 лет.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем поздравлении отметил, что сотрудники органов безопасности всегда находятся на передовой в борьбе с экстремизмом, беззаконием, терроризмом и криминалом.
«Этот год стал настоящей проверкой на прочность и для нашего управления ФСБ. Тем не менее, в условиях новых вызовов им удается сохранять мир и безопасность на кубанской земле, стабильность в обществе и экономике. За этим стоит тяжелая работа, нередко связанная с риском для жизни. В числе первых сотрудники краевого управления отправились в зону специальной военной операции и сегодня продолжают отстаивать национальные интересы страны», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
От имени всех жителей Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил сотрудников за добросовестную службу, мужество и самоотверженность, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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