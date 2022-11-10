Кондратьев поздравил сотрудников МВД Краснодарского края с профессиональным праздником

Кондратьев поздравил сотрудников МВД Краснодарского края с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие состоялось 10 ноября в Краснодаре у мемориала памяти сотрудников органов внутренних дел Кубани, погибших при исполнении служебного долга.

В церемонии приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев, начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

«В обеспечении правопорядка велика роль каждого. Благодарен ветеранам МВД, вы сделали многое во благо страны, помогаете молодым сотрудникам. Сегодня мы также отдаем дань памяти погибшим товарищам. Именно они заложили традиции, продолжить которые —наш священный долг. Мы живем в непростое время, но должны оставаться бескорыстными, честными и отзывчивыми, внимательными к жителям», — сказал Андреев.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что служба в полиции Кубани — особая миссия. В настоящее время в крае живут 6 млн человек, еще не менее 17 млн ежегодно приезжают на отдых.

«Краснодарский край — один из самых безопасных регионов. Это лучшая оценка вашей работы. Сегодня перед страной стоят новые вызовы, и служба МВД востребована как никогда. Нужно быть особенно внимательными, действовать четко и слаженно. На ваших плечах не только погоны, но и большая ответственность за сохранение стабильности в обществе. И независимо от званий, выслуги лет и должности, добросовестно решаете поставленные задачи. Благодарю за верность своему делу, высокое чувство долга перед Отечеством», — сказал Кондратьев.

Глава Кубани наградил лучших сотрудников медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II и III степени. А также вручил благодарности главы администрации. Также с поздравлением к сотрудникам внутренних дел обратился председатель ЗСК.

«Во все времена в полиции работали сильные, принципиальные люди, способные рискнуть ради других. Благодаря вам мы видим порядок и спокойствие в наших городах и станицах. Краснодарский край — третий по численности в стране. А значит в нем больше проблем, которым необходимо противостоять. Но вы в полном объеме справляетесь со всеми задачами, которые перед вами стоят», — сказал Бурлачко.

Митрополит Григорий отметил, что полицейские, охраняющие правопорядок на Кубани, избрали нелегкий путь служения.

«Для этого необходимо мужество, сила духа и любовь к Родине. И многие из вас этими качествами обладают. Спасибо за доброе отношение к нуждам церкви, сотрудничество с епархией, службу, которые вы несете в дни церковных праздников, обеспечиваете правопорядок», — цитирует митрополита пресс-служба администрации Краснодарского края.

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