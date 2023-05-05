Кондратьев поздравил сотрудников СМИ с Днем кубанской журналистики

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 мая опубликовал поздравление в своих соцсетях.

Глава региона отметил, что в бурном потоке информации кубанские журналисты помогают людям получать реальную картину происходящего.

«Журналисты активно участвуют в формировании и доставке гуманитарных грузов, поддерживают семьи мобилизованных. Находясь в полевых условиях, бок о бок с военными, корреспонденты выполняют свой профессиональный долг, освещая события в новых регионах, показывая настоящих героев. Искренне благодарю каждого за инициативность и отзывчивость. От всей души желаю вдохновения, новых идей и творческих проектов», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

День кубанской журналистики отмечают 5 мая. Дату учредили в 1996 году постановлением ЗСК. Она связана с выпуском Митрофаном Сединым 5 мая 1917 года в Екатеринодаре газеты «Прикубанская правда».

Сейчас в крае работают более 630 СМИ: 200 газет, 102 радиоканала, 24 телеканала и 310 интернет-изданий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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