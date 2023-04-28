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Кондратьев поздравил кубанских медиков с Днем работника скорой медицинской помощи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-kubanskih-medikov-s-dnem-rabotnika-skoroj-meditsinskoj-pomoshhi
Кондратьев поздравил кубанских медиков с Днем работника скорой медицинской помощи
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Профессиональный праздник сотрудников скорой помощи в России празднуют 28 апреля. Его учредили в 2020 году в связи с резким увеличением нагрузки медиков скорой помощи на фоне пандемии коронавируса.

«Сегодня самые теплые слова благодарности тем, кто первым спешит на помощь в самых сложных ситуациях — работникам скорой медицинской помощи», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона уточнил, что сейчас в Краснодарском крае служба скорой медицинской помощи представляет собой: 13 станций, 31 отделение и 545 бригад, а также тысячи врачей, санитаров, медсестер, водителей и диспетчеров и более 700 машин.

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