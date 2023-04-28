Кондратьев поздравил кубанских медиков с Днем работника скорой медицинской помощи

Профессиональный праздник сотрудников скорой помощи в России празднуют 28 апреля. Его учредили в 2020 году в связи с резким увеличением нагрузки медиков скорой помощи на фоне пандемии коронавируса.

«Сегодня самые теплые слова благодарности тем, кто первым спешит на помощь в самых сложных ситуациях — работникам скорой медицинской помощи», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона уточнил, что сейчас в Краснодарском крае служба скорой медицинской помощи представляет собой: 13 станций, 31 отделение и 545 бригад, а также тысячи врачей, санитаров, медсестер, водителей и диспетчеров и более 700 машин.