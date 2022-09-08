Кондратьев поздравил сотрудников минфина Краснодарского края с профессиональным праздником

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Лучших сотрудников министерства финансов края наградили 8 августа в Краснодаре. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников ведомства с Днем финансиста.

Глава края отметил, что кубанские финансисты, несмотря на непростые экономические условия, поддерживают устойчивость бюджетов.

«Профессия финансиста — это кропотливый труд, требующий высочайшей компетентности, терпения, добросовестности, умения видеть за документами и цифрами нужды людей. Сегодня в непростых экономических условиях вам удается поддерживать устойчивость и сбалансированность бюджетов, справляться с новыми вызовами. Во многом благодаря грамотному планированию и распределению денежных ресурсов успешно развивается экономика края. Повышается качество жизни людей», — сказал Кондратьев.

Также с поздравлением выступил первый вице-губернатор Игорь Галась.

«Развитие всех отраслей Кубани заслуга сотрудников финансовой системы. Без вас было бы невозможно развитие медицинских технологий, строительство школ, детских садов, дорог. Сегодня наибольшая часть расходов идет на соцсферу — 265,3 млрд рублей. Это 65% бюджета. Но и остальные направления поддерживаются финансово», — сказал Галась.

Министр финансов Александр Кнышов отметил, что Кубань входит в пятерку регионов РФ по объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. За прошлый год поступило 364 млрд рублей. Увеличились инвестиционные расходы краевого бюджета.

«За последние три года мы последовательно наращиваем объем инвестиций в объекты капитального строительства, дорожного хозяйства. В 2019 году на эти цели было выделено 15 млрд рублей, в текущем году — почти 75 млрд рублей. В планах на 2023 год уже 111 млрд рублей», — сказал Кнышов.

Кубань является одним из лидеров по объемам финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас в плане обеспечения устойчивого развития экономики 81 мероприятие на общую сумму 5,7 млрд рублей.

В ходе мероприятия почетное звание «Заслуженный экономист Краснодарского края» получила глава управления казначейского контроля минфина края Жанна Гинзбург. Начальнику отдела государственных закупок Александру Вострокнутову присвоили почетное звание «Заслуженный юрист Краснодарского края».

Грамоты и благодарности администрации и министерства финансов Краснодарского края получили еще 26 сотрудников.

Председатель Краснодарской краевой региональной организации Общероссийского профессионального союза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Елена Корнилова отметила активную работу профкома минфина. Она вручила профсоюзные награды министру финансов Александру Кнышову и активным членам профкома, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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