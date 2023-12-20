Кондратьев поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

День работника органов государственной безопасности России отмечают 20 декабря.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в ведомстве служат сильные, мужественные и самоотверженные люди.

«Обеспечивая безопасность и покой жителей и гостей нашего края, они всегда на передовой в борьбе с терроризмом, экстремизмом и преступностью. В современных условиях, с учетом новых вызовов, сохраняют стабильность и мир на кубанской земле, и героически защищают национальные интересы страны в зоне спецоперации. Поздравляю личный состав и ветеранов краевого управления ФСБ с праздником! Благодарю за добросовестную службу», — написал губернатор в Telegram.

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