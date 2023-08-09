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Кондратьев поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Лидию Николаенко-Шленникову

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-so-stoletnim-yubileem-veterana-velikoj-otechestvennoj-vojny-lidiyu-nikolaenko-shlennikovu
Кондратьев поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Лидию Николаенко-Шленникову
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 9 августа.

На фронт женщину призвали в апреле 1942 года. Она служила связистом, обеспечивая бесперебойную связь между воинскими подразделениями, находясь под огнем. В звании старшего сержанта встретила победу в Кенигсберге. За боевые заслуги Николаенко-Шленникову наградили Орденом Великой Отечественной войны II степени.

После окончания войны вместе с супругом работала на Крайнем Севере. В начале 80-х переехала в станицу Кутаисскую в Горячем Ключе.

«Сейчас в большой и дружной семье пять внуков и семь правнуков. От всей души желаю Лидии Александровне крепкого здоровья, оптимизма и благополучия», — написал Кондратьев в Telegram.

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