Кондратьев поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Лидию Николаенко-Шленникову
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 9 августа.
На фронт женщину призвали в апреле 1942 года. Она служила связистом, обеспечивая бесперебойную связь между воинскими подразделениями, находясь под огнем. В звании старшего сержанта встретила победу в Кенигсберге. За боевые заслуги Николаенко-Шленникову наградили Орденом Великой Отечественной войны II степени.
После окончания войны вместе с супругом работала на Крайнем Севере. В начале 80-х переехала в станицу Кутаисскую в Горячем Ключе.
«Сейчас в большой и дружной семье пять внуков и семь правнуков. От всей души желаю Лидии Александровне крепкого здоровья, оптимизма и благополучия», — написал Кондратьев в Telegram.
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