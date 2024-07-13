Кондратьев поздравил со 106-летием ветерана Великой Отечественной из Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил поздравление 106 лет сегодня исполняется ветерану Великой Отечественной войны Анне Владимировне Николаевой из Сочи.

В своем Telegram-канале глава региона рассказал, что родилась именинница на Кубани, в небольшой станице Зассовской, расположенной в Лабинском районе. Во время великой Отечественной молодая женщина служила сестрой милосердия при военном госпитале в Туапсе. В обязанности медсестры входил уход за тяжелоранеными бойцами. Именно в эти дни один из выздоравливающих красноармейцев в благодарность пожелал сестричке дожить до 105 лет.

За военные заслуги и проявленное мужество Анну Владимировну наградили орденом Отечественной войны II степени, а также многочисленными медалями. После демобилизации женщина вырастила и воспитала двух дочерей, внука и четверых правнуков.

«Особенно приятно поздравить землячку с ее 106-м днем рождения! Сердечно поздравляю Анну Владимировну! Желаю здоровья, добра и благополучия. Низкий ей поклон!», — написал Кондратьев.

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