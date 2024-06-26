Внук нашел на Кубани могилу деда-фронтовика спустя 82 года после его гибели

Павел Меньшиков из Мурманской области и его семья приехали в Туапсинский район, чтобы посетить братскую могилу. В ней захоронен его дедушка Андрей Павлович Зверев, пропавший без вести в 1942 году.

Мужчина встал на защиту Родины в возрасте 35 лет. Дома остались жена и дочь Наталья.

В начале 2000-х годов, когда стали рассекречивать архивы со сведениями об участниках Великой Отечественной войны, Павел — сын Натальи — стал активно искать информацию о своем дедушке. Так, удалось выяснить, что он похоронен в поселке Горном.

«Вот есть теперь какое-то удовлетворение, что смогу всю вот эту информацию привезти и рассказать», — поделился внук участника Великой Отечественной войны А. П. Зверева Павел Меньшиков.

О воинском пути 353 стрелковой дивизии, где служил фронтовик, родственникам рассказали в Музее обороны Туапсе.