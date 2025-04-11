Кондратьев поздравил со 103-летием ветерана из Кущевского района

Ветеран Великой Отечественной войны из Кущевского района Петр Колесник 11 апреля отмечает свой 103 день рождения.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказала, что Петр Колесник родился в большой казачьей семье, отправился на войну в 18 лет. Сражался на Первом Украинском фронте в десантном батальоне, принимал участие в Корсунь-Шевченковской операции. Победу встретил в Кенигсберге.

За свои заслуги Петр Колесник награжден орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также «За отвагу», которую получил за угон вражеского грузовика с боеприпасами.

«Сегодня Петр Маркович является одним из старейших казаков Кубанского казачьего войска. Желаю уважаемому фронтовику крепкого здоровья и бодрости духа», — написал Кондратьев в Telegram.

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