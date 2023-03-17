Кондратьев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Кузнецову

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях поздравил жительницу Кропоткина, участницу Великой Отечественной войны с юбилеем.

«В 19 лет Клавдия Кузнецова ушла на фронт в Великую Отечественную войну. Как и многие другие девушки, сменила мужчин на наблюдательных постах противовоздушной обороны — ее задачей было определить тип вражеского самолета, его курс и передать данные зенитчикам. Участвовала в Сталинградской битве. Победу встретила в Германии. Искренне желаю Клавдии Федоровне крепкого здоровья и бодрости духа», — говорится в Telegram-канале губернатора.

Вениамин Кондратьев также рассказал о том, что после демобилизации Клавдия Федоровна переехала в Гулькевичи и связала свою судьбу с военным летчиком. У супругов родились двое сыновей. До самой пенсии Клавдия Кузнецова работала в службе горгаза. Она награждена медалью «За боевые заслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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