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Кондратьев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана из Туапсе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-so-100-letnim-yubileem-veterana-iz-tuapse
Кондратьев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана из Туапсе
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вековой юбилей 29 апреля отмечает житель Туапсе — Егор Алексеевич Захаркин.

Его призвали в действующую армию в июле 1941 года. Спустя год лейтенант Захаркин стал командиром взвода железнодорожного батальона, который восстанавливал ж/д для военных эшелонов.

Егор Захаркин прошел всю войну. За свою службу он награжден орденами «Красной Звезды», «Великой Отечественной войны II степени», медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

После войны вся деятельность Захаркина была связана с железной дорогой — он строил тоннели, мосты, подпорные стенки для безопасности путей от Дагомыса до Туапсе. В общей сложности он проработал в этой сфере более 50 лет.

«Желаю Егору Алексеевичу крепкого здоровья, выдержки и стойкости духа», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

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