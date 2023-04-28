Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана из Тимашевского района

Вековой юбилей 28 апреля отмечает житель станицы Медведовской — Федор Степанович Смирный.

Он ушел на фронт добровольцем в июне 1941 года после начала Великой Отечественной войны. Служил в зенитном расчете под Туапсе. Получил ранение в бою под Крымском на Сопке Героев. За свою службу он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией» и «За оборону Кавказа».

После войны Смирный вернулся в родную станицу и долгое время работал в сельском хозяйстве. У него четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.

«От всей души поздравляю Федора Степановича с юбилеем. Низкий поклон за его военные и трудовые подвиги. Желаю здоровья, силы духа и оптимизма!», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

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