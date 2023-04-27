Кондратьев поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Умида Губаева

Военный дирижер, полковник в отставке и участник Парада победы 1945 года в Москве житель Армавира Умид Губаев 27 апреля отметил свое 95-летие.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к ветерану с поздравлением. Глава Кубани подчеркнул, что Губаев является примером для подражания для многих поколений военных музыкантов и молодежи в целом.

«Умид Садыкович — легендарная личность. Военный дирижер, полковник в отставке, он участвовал в главном Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве. Был в составе сводной барабанной роты, открывавшей шествие. Пример достойного подражания многих поколений военных музыкантов страны и, конечно, нашей молодежи. Несмотря на почтенный возраст, он держит себя в хорошей физической форме, а в прошлом году даже сдал нормативы ГТО. Желаю уважаемому ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни», — сказал губернатор.

Умид Губаев активно участвует в общественной жизни Армавира и военно-патриотическом воспитании молодого поколения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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