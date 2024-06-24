Кондратьев поздравил со 100-летним юбилеем Староминский район

Староминский район в июне отмечает свой вековой юбилей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 июня поздравил муниципалитет со 100-летием.

«В июне 100 лет исполнилось еще одному району Краснодарского края — Староминскому. Он расположен на северо-западе региона и является северными воротами Кубани. Районный центр – Староминская — одна из крупнейших станиц края, основанная в 1794 году в числе первых сорока куреней Черноморского казачьего войска», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Всего в муниципалитете на площади более 1 тыс. кв. км живут представители более 10 национальностей — почти 40 тыс. человек. В пяти сельских поселениях и 21 населенном пункте работают 65 социальных учреждений, более 10 крупных предприятий и 1,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Почти 13 тыс. ЛПХ и 137 КФХ занимаются сельским хозяйством.

«Не раз бывал в этом районе — там очень трудолюбивые люди, которые стараются сделать свою малую родину еще краше. Основой экономики является сельское хозяйство: активно развивают растениеводство и молочное животноводство, сельхозпереработку. Поздравляю жителей с праздником и желаю каждому дому мира, добра и процветания», — добавил Вениамин Кондратьев.

Читайте также: Кондратьев поздравил Новокубанский район с вековым юбилеем.