Кондратьев поздравил Новокубанский район с вековым юбилеем

Новокубанский район в июне отмечает свой вековой юбилей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 июня поздравил муниципалитет со 100-летием.

Глава Кубани напомнил, что Новокубанский район находится в восточной части Краснодарского края и славится достижениями в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.

«В его экономике задействовано более 40 промышленных предприятий и 13 крупных сельхозпроизводителей. И ежегодные высокие показатели по урожайности и продуктивности молочного животноводства — полностью заслуга тружеников района», — сказал Кондратьев.

Также губернатор напомнил об интересных исторических местах, старинных заводах и памятниках архитектуры на территории муниципалитета.

«Среди них — двухэтажный особняк помещика Захара Щербака. Он приходился родным дедом писателю Александру Солженицыну, там будущий нобелевский лауреат провел свои детские годы», — сказал губернатор.

На сегодняшний день в Новокубанском районе на площади более 1,2 тыс. кв. км располагаются восемь сельских поселений, одно городское и 53 населенных пункта. В них проживают свыше 80 тыс. жителей. Также на территории района располагаются порядка 270 КФХ и 21 тысячи ЛПХ и почти 2,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.

«Поздравляю всех жителей с праздником и желаю, чтобы в каждом доме царили мир, процветание и согласие!», — написал Кондратьев в Telegram.

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