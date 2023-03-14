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Кондратьев поздравил со 100-летием защитницу блокадного Ленинграда Антонину Высторопскую

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-so-100-letiem-zashhitnitsu-blokadnogo-leningrada-antoninu-vystoropskuyu
Кондратьев поздравил со 100-летием защитницу блокадного Ленинграда Антонину Высторопскую
Фото t.me/kondratyevvi

Жительнице Краснодара Антонине Егоровне Высторопской 14 марта исполнилось 100 лет.

В своем Telegram-канале Губернатор пишет, что Антонина Высторопская работала под Ленинградом на железнодорожной станции Жихарев. А позже линия стала пунктом «Дороги жизни». Продовольствие, медикаменты и другие необходимые вещи перегружались здесь с поездов. Кондратьев отметил, что девушка чудом выжила, несмотря на постоянные обстрелы.

После войны Антонина Егорова переехал в Краснодарский край. Ей вручили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«От всей души поздравляю Антонину Высторопскую с юбилеем. Желаю ей здоровья и близких людей рядом», ― отметил Вениамин Кондратьев.

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