Кондратьев поздравил со 100-летием защитницу блокадного Ленинграда Антонину Высторопскую
Жительнице Краснодара Антонине Егоровне Высторопской 14 марта исполнилось 100 лет.
В своем Telegram-канале Губернатор пишет, что Антонина Высторопская работала под Ленинградом на железнодорожной станции Жихарев. А позже линия стала пунктом «Дороги жизни». Продовольствие, медикаменты и другие необходимые вещи перегружались здесь с поездов. Кондратьев отметил, что девушка чудом выжила, несмотря на постоянные обстрелы.
После войны Антонина Егорова переехал в Краснодарский край. Ей вручили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
«От всей души поздравляю Антонину Высторопскую с юбилеем. Желаю ей здоровья и близких людей рядом», ― отметил Вениамин Кондратьев.
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