Кондратьев напомнил о подвиге советской армии при освобождении станицы Полтавской

Красноармейский район находился в оккупации с 9 августа 1942 года. Станицу Полтавскую освободили 9 марта 1943 года.

О памятной дате губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил жителям края в соцсетях.

«80 лет назад от немецко-фашистских захватчиков была освобождена станица Полтавская. Тяжелые кровопролитные бои за Красноармейский район шли три недели. Продвижение советских войск затрудняли многочисленные каналы, лиманы и минные поля. В день освобождения районного центра войска оккупантов еще занимали несколько хуторов вдоль реки Кубань – враг был изгнан оттуда к исходу 11 марта. За семь месяцев оккупации в районе было разрушено пять школ, больница и элеватор, разграблено и уничтожено имущество всех сельхоз предприятий», — написал Кондратьев в Telegram.

За семь месяцев оккупации Красноармейского района враг уничтожил многие здания. В станице Полтавской на территории сожженного элеватора действовал пересыльный пункт военнопленных, а в школах развернули госпитали.

Наступление советских солдат началось с января 1943 года. Станицу Полтавскую освобождали войска 9-й армии Закавказского фронта. В кровопролитных боях за Красноармейский район погибли сотни солдат и офицеров. Многих из них захоронили в братских могилах. В настоящее время на этих местах стоят памятные обелиски, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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