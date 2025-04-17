Кондратьев поздравил со 100-летием ветерана Мартыненко из Приморско-Ахтарска

Ветерану Великой Отечественной войны из Приморско-Ахтарска Виктору Акимовичу Мартыненко 17 апреля исполнилось 100 лет. С днем рождения в своих соцсетях его поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона рассказал, что Виктор Акимович — потомственный военный: его дед был казачьим атаманом в станице Пластуновской, а отец — кадровым офицером.

Мартыненко было всего 16 лет, когда началась война. На фронте он служил сапером, освобождал Северный Кавказ, участвовал в битве за Москву. При подготовке штурма Берлина, когда разминировали подступы к городу, получил ранение, потому Великую Победу встретил по пути в госпиталь в поезде. После войны переехал в Приморско-Ахтарск, где стал работать в рыбколхозе.

Виктор Акимович награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» II степени, «Славы» III степени, медалями «За отвагу» и «За оборону Кавказа».

«Каждый День Победы Виктор Акимович встречает в солдатской гимнастерке, в которой прошел всю войну. Желаю ему крепкого здоровья, заботы близких и бодрости духа», — написал Кондратьев в Telegram.

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