Кондратьев поздравил со 100-летием ветерана Антонину Кудашкину из Краснодара

Ветерану Великой Отечественной войны Антонине Павловне Кудашкиной из Краснодара 17 декабря исполнилось 100 лет.

С юбилеем Антонину Павловну поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Он рассказал о ее боевом пути в рубрике #ЗащитникиОтечестваКубань в своих соцсетях.

Война началась, когда Антонине Павловне было 16 лет. Окончив машиностроительный техникум, она сразу ушла добровольцем на фронт. Служила кодировщицей в подразделениях Народного комиссариата внутренних дел СССР по охране тыла действующей армии на Брянском фронте.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и медалью имени маршала Георгия Жукова.

В 1965 году Кудашкина вместе с семьей переехала в Краснодар, работала бухгалтером на разных предприятиях.

«Желаю Антонине Павловне крепкого здоровья, долгих лет жизни и тепла семейного очага», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Читайте также: Вениамин Кондратьев поздравил со 105-летием ветерана Ивана Малунова из Анапы.

Подпишись, здесь всегда интересно.