Кондратьев поздравил со 100-летием ветерана Алексея Щукина

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Щукин из Краснодара отмечает вековой юбилей 18 марта.

С днем рождения юбиляра поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава Кубани пожелал ему здоровья, сил и благополучия.

Круглую дату ветеран встречает в прекрасном расположении духа, делится фотографиями и воспоминаниями.

«На фронт Алексей Кириллович ушел в августе 1942 года. Первый свои бой командир отделения противотанковой роты принял близ реки Сож в Смоленской области, затем воевал на Курской дуге. Освобождал Польшу, при штурме Берлина получил контузию и Победу встретил в госпитале города Бернау. За боевые заслуги награжден Орденом Великой Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Алексей Щукин родился в 1924 году в Амурской области. После войны с женой и дочкой он переехал в Краснодар, где живет по сей день, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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