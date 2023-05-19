Кондратьев поздравил с юбилеями «Кубань-СПАС» и краевую противопожарную службу

Аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС» 19 мая отметила свое 20-летие, а краевой противопожарной службе исполнилось 15 лет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с сотрудниками и лично поздравил их.

«Перед торжественным мероприятием, посмотрели средства, которые задействуют для тушения пожаров, ликвидации ЧС, дорожно-транспортных происшествий. На вооружении специалистов — снегоходы и квадроциклы, беспилотные летательные аппараты, специализированные лаборатории, насосные станции и современные костюмы. Все это помогает выполнять работу на самом высоком уровне. Мы обязательно продолжим оснащать спасательные отряды современной техникой и оборудованием, развивать краевую противопожарную службу», — сказал Кондратьев.

В аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС» действуют 22 аварийно-спасательных отряда. Их численность — порядка 900 человек. Круглосуточно на дежурстве находится около 114 спасателей и 26 единиц техники.

Глава Кубани подчеркнул, что спасатели являются гордостью края, всегда первыми приходят на помощь и готовы рисковать жизнью ради спасения людей.

«Громче любых слов говорят результаты. За 20 лет отряды «Кубань-СПАС» спасли более 28 тысяч человек, из них почти 4 тыс. — дети. На счету краевых пожарных свыше 40 тыс. выездов и 2,5 тыс. спасенных бесценных жизней», — написал Кондратьев в Telegram.

Кондратьев отметил, что край продолжит оснащать спасательные отряды современной техникой и оборудованием. Также до конца года планируют построить три новых пожарных депо. На эти цели выделят свыше 520 млн рублей.

В ходе торжественного мероприятия прошло награждение лучших спасателей. Семь человек получили почетные грамоты администрации Краснодарского края, еще трое — благодарности губернатора.

Также сотрудников «Кубань-СПАС» и противопожарной службы поздравил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Также присутствующие почтили память погибших при исполнении служебного долга минутой молчания. После этого на сцене Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора прошел концерт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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