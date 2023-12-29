Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана войны Анну Позднякову

Ветерану Великой Отечественной войны Анне Егоровне Поздняковой из Белоглинского района 29 декабря исполнилось 100 лет.

В 1943 году Анна Позднякова ушла на фронт добровольцем. Она служила санитаркой в эвакуационном госпитале военного поезда. Получила ранение в Освенциме, а после войны переехала в Белую Глину, где работала в колхозе имени Ленина.

«Анна Егоровна награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.». От всего сердца поздравляю Анну Егоровну с днем рождения! Желаю здоровья, мира и благополучия ей и ее близким», — написал глава Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

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