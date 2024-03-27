Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана из Лабинского района

Ветерану Великой Отечественной войны Александре Крыловой из станицы Владимирской исполнилось 100 лет.

«Война застала 17-летнюю Александру на втором курсе педучилища. После выпуска работала учителем в освобожденном селе Романово Калининградской области. Оттуда в январе 1944 года ушла на фронт. Прошла Польшу, Победу встретила в Германии», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что Александра Крылова награждена орденом Отечественной войны II степени, а также медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

По словам Кондратьева, после войны Крылова продолжила работать по образованию — учителем в детском доме. Губернатор пожелал ветерану крепкого здоровья, а также мира и благополучия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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