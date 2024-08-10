Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана из Анапы

Участнику Великой Отечественной войны Сарвару Файрузову 10 августа исполнилось 100 лет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил ветерана из Анапы со 100-летним юбилеем в социальных сетях.

«От всей души поздравляю Сарвара Саригаскаровича с днем рождения! Желаю ему крепкого здоровья, мира и добра!», — написал глава региона в Telegram.

Сарвар Файрузов ушел на фронт в 17 лет и сразу был зачислен в десантные войска. Принял участие в боях за Будапешт, у озера Балатон и освобождении Братиславы. После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в подразделении «СМЕРШ». За проявленное мужество Файрузова наградили орденами Отечественной войны I степени и Красного Знамени, а также медалями «За Отвагу» и «За Победу в Великой Отечественной войне».

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Поздравление в адрес Сарвара Файрузова поступило и от президента России Владимира Путина.

Ветерана тепло поздравили с вековым юбилеем в военкомате Анапы сотрудники Управления ФСБ России по Южному военному округу, представители правоохранительных органов и 7-й ДШБ.

Файрузов прошел путь в карьере от рядового до полковника ФСБ. Работу в органах безопасности начал в немецком Бадене. Там чекисты задерживали шпионов, предателей и пособников режима Гитлера. В 1952 году он вернулся на Родину. Работал в Узбекистане, Приморском и Хабаровском краях, а также на Сахалине, сообщает пресс-служба администрации Анапы.