Кондратьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МВД

День сотрудника органов внутренних дел отмечается ежегодно 10 ноября с 1980 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил с профессиональным праздником действующих сотрудников и ветеранов МВД. Он рассказал, что Кубань входит в число комфортных и благополучных регионов РФ. Глава региона отметил, что это во многом заслуга работы полиции и надежной системы правопорядка.

«Их служба не прекращается ни днем, ни ночью. Они патрулируют улицы, следят за ситуацией на дорогах, борются с коррупцией, экономическими преступлениями», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

По словам губернатора, многие полицейские выполняли служебные задачи в Херсонской и Запорожской областях, а также в регионах Донбасса. Он подчеркнул, что особую гордость вызывает мужество сотрудников, которые отправились отстаивать интересы страны добровольцами в зону спецоперации.

«Благодарю каждого за службу. Желаю новых успехов, крепкого здоровья и благополучия», — заключил Кондратьев.

История праздника берет начало еще в 1917 году — тогда приняли постановление «О рабочей милиции». В этот день поздравляют сотрудников следственных и оперативно-розыскных подразделений, участковых, патрульных и ветеранов МВД, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

