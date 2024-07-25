Кондратьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов следствия

Поздравление губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал в соцсетях.

«Каждый день они на страже нашего спокойствия и благополучия, отстаивают верховенство закона и правопорядок, борются за торжество справедливости. Выводят на чистую воду тех, кто в угоду себе совершает преступления, посягает на чужую жизнь или имущество», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что благодаря сложной, ответственной и кропотливой работе следователей миллионы россиян чувствуют себя в безопасности, уверенно живут, работают и растят детей.

«От имени жителей края благодарю сотрудников и ветеранов ведомств за преданную службу, самоотверженность и неравнодушие. Желаю дальнейших успехов в плодотворном труде на благо нашего края и страны!» — добавил Кондратьев.

Ранее с профессиональным праздником сотрудников органов следствия поздравил президент России Владимир Путин.