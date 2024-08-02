Кондратьев поздравил с праздником ветеранов и военнослужащих ВДВ

Воздушно-десантные войска России 2 августа отмечают 94-ю годовщину со Дня образования.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что военнослужащие ВДВ всегда славились храбростью и мужеством, верностью долгу и присяге, взаимовыручкой и традициями воинского братства.

По словам главы края, десантники с честью выполняют боевые задачи, принимая участие в СВО.

«На деле подтверждают неизменность своего девиза ― «Никто, кроме нас». Желаю воинам-десантникам успехов в их службе на благо нашего Отечества!» ― написал Кондратьев в Telegram.

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