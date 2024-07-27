Кондратьев поздравил с памятной датой сотрудников МФЦ Краснодарского края

В 2024 году исполнилось15 лет с момента появления на Кубани первого многофункционального центра, который начал предоставлять государственные услуги кубанцам.

По словам главы региона, в сжатые сроки сеть МФЦ достигла масштабных размеров и смогла стать важным и эффективным инструментом тесного сотрудничества государства и его граждан. Население края несомненно оценило все достоинства новой системы подачи и оформления документов через многофункциональные центры. В 2023 году госуслугами в нашем регионе воспользовались более 7,2 млн клиентов.

Сейчас многофункциональные центры действуют во всех крупных муниципалитетах Кубани, в которых действуют 1406 «единых окон». Сегодня они предоставляют более 10 тыс. различных услуг, список которых непрестанно растет, — рассказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор поблагодарил работников многочисленных представительств «Моих Документов» за профессиональный, добросовестный труд. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что сочетание компетентности, самоотдачи, а также чуткого отношения к людям сделали МФЦ востребованными и принесли доверие миллионов жителей края, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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