Кондратьев поздравил с Днем единения народов России и Беларуси

День единения народов России и Беларуси отмечают 2 апреля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края в соцсетях.

Глава Кубани отметил, что РФ и Беларусь связывает многовековая дружба и подчеркнул особую связь республики и Краснодарского края.

«Для Краснодарского края республика и ее регионы — не просто соседи. Между нами установились крепкие торговые и гуманитарные связи. Мы взаимодействуем в области экспорта продовольственных и промышленных товаров, сельхозтехники, общественного транспорта. И я уверен, в будущем достигнем всех намеченных целей — реализуем взаимовыгодные проекты. Желаю республике Беларусь процветания и динамичного развития, а всем ее жителям — счастья, благополучия, добра!», — написал Кондратьев в Telegram.

Первое соглашение о сотрудничестве Кубань и Белврусь подписали в 2002 году. С тех пор было налажено эффективное взаимодействие налажено в различных отраслях.

В частности из Беларуси в регион поставляют скоростные лифты и широкий ассортимент продуктов. Особенно важным является взаимодействие в отрасли сельхозмашиностроения. В Усть-Лабинске запустили первую российско-белорусскую производственную площадку по сборке комбайнов и жаток. Кроме того, там планируют открыть цех по сборке комбайнов, запчастей для них и склад, запустить сервисный центр с мобильными ремонтными бригадами.

В станице Староминской действует площадка Минского тракторного завода. Там планируют создать инженерно-технический центр, где будут заниматься доработкой моделей тракторов для виноградарства.

Основные товары, которые экспортирует наш регион – корма, фрукты, орехи, масличные семена и плоды, продукты переработки овощей и фруктов. В 2022 году товарооборот между Кубанью и Беларусью вырос на 60%, сообщает пресс-0служба администрации Краснодарского края.

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