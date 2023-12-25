Кондратьев поздравил Росреестр с 15-летним юбилеем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил правительственную телеграмму руководителю ведомства Олегу Суфинскому.

«Поздравляю вас и многочисленный коллектив Росреестра со знаменательной датой в его истории. 15 лет назад начался новый этап развития вашей востребованной и эффективной службы. Все эти годы она уверенно идет вперед, совершенствуется, отвечая на реалии времени и запросы общества, внедряет прогрессивные решения для удобства граждан» — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что ведомство как никогда ориентировано на заявителей, предоставляя услуги качественно и в сжатые сроки. По его словам, Росреестр надежно гарантирует защиту права собственности государства, организаций и граждан.

Кондратьев подчеркнул, что для Кубани взаимодействие с Росреестром остается неизменным приоритетом. Он высоко оценил содействие ведомства в решении ключевых для региона задач по сохранению виноградопригодных земель и ценных сельхозугодий, а также по борьбе с самовольным захватом участков, разработке и корректировке генеральных планов населенных пунктов.

«И конечно, значительных успехов общими усилиями мы добились в развитии сети многофункциональных центров на Кубани. Они стали неотъемлемой частью жизни региона и незаменимыми помощниками людей в решении бытовых и земельно-правовых вопросов», — добавил Кондратьев.

Глава Кубани уверен в плодотворности совместной работы и пожелал работникам ведомства здоровья и сил для новых свершений.

Росреестр активно улучшает электронные сервисы. Сейчас все самые востребованные массовые услуги можно получить через Госуслуги. Кубань приняла участие в пилотном проекте по созданию Единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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