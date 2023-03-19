Кондратьев поздравил работников ЖКХ и сферы обслуживания с профессиональным праздником
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 19 марта поздравил представителей профессии в соцсетях.
По словам главы региона, сейчас благодаря труду работников коммунального хозяйства в городах и станицах есть чистые дворы и подъезды, уютные парки и скверы, а в домах есть газ, свет, вода и тепло.
«Трудно представить повседневную жизнь и без качественных бытовых услуг. Сейчас парикмахерские, ателье, ремонтные мастерские — это преимущественно малый бизнес, где заняты десятки тысяч жителей края. Самые теплые слова благодарности работникам ЖКХ и служб быта за ответственное отношение к своей работе и вклад в комфортную жизнь кубанцев», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.
В России День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ отмечают ежегодно в третье воскресенье марта. На Кубани в этих сферах трудятся более 22 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: Кондратьев поздравил жителей Крыма и Севастополя с годовщиной воссоединения с РФ.
- Из Google Play 17 марта исчезли мобильные приложения банков России
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- В Краснодаре запретят стоянку и остановку автомобилей на улице Красных Партизан
- Почти 700 бездомных собак отловили с начала года в Краснодаре
- В ходе СВО героически погиб командир штурмовой группы с позывным «Кубань»
- Более 30 рейсов отменил «Аэрофлот» из-за непогоды в Сочи