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Кондратьев поздравил работников ЖКХ и сферы обслуживания с профессиональным праздником

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-rabotnikov-zhkh-i-sfery-obsluzhivaniya-s-professionalnym-prazdnikom
Кондратьев поздравил работников ЖКХ и сферы обслуживания с профессиональным праздником
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 19 марта поздравил представителей профессии в соцсетях.

По словам главы региона, сейчас благодаря труду работников коммунального хозяйства в городах и станицах есть чистые дворы и подъезды, уютные парки и скверы, а в домах есть газ, свет, вода и тепло.

«Трудно представить повседневную жизнь и без качественных бытовых услуг. Сейчас парикмахерские, ателье, ремонтные мастерские — это преимущественно малый бизнес, где заняты десятки тысяч жителей края. Самые теплые слова благодарности работникам ЖКХ и служб быта за ответственное отношение к своей работе и вклад в комфортную жизнь кубанцев», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

В России День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ отмечают ежегодно в третье воскресенье марта. На Кубани в этих сферах трудятся более 22 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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